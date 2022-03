Sono tragiche e raccapriccianti le immagini che giungono dal Messico, teatro di uno dei fatti di cronaca più gravi che si ricordino negli ultimi anni e legati ad una partita di calcio. I violentissimi scontri scoppiati dentro e fuori dallo stadio del Queretaro - in occasione del match contro l'Atlas - hanno provocato la sospensione immediata dell'incontro e di tutta la giornata di campionato, soprattutto dopo che hanno iniziato a circolare le prime cifre ufficiose ed ufficiali sulle conseguenze.



Una vera e propria battaglia campale trasferitasi, dopo l'ora di gioco, dalle tribune al terreno di gioco e che ha visto come protagoniste le frange più estreme del tifo; nemmeno l'intervento delle forze di polizia e di alcuni calciatori - che coraggiosamente hanno provato a fare da pacieri - è risultato sufficiente per scongiurare gli scenari peggiori. Le prime informazioni riportate dalle autorità dello stato di Queretaro e dalla Protezione Civile riferivano di circa 22 feriti, alcuni dei quali in gravissime condizioni, ma nelle ultime ore il bilancio si sarebbe aggravato in maniera molto pesante, con almeno 17 vittime.



Sul web sono diverse le immagini e i video che testimoniano le brutali aggressioni nei confronti di alcune persone, colpite ripetutamente a terra da più soggetti e poi lasciate al suolo, apparentemente prive di sensi.