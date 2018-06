La Germania passa all'ultimo respiro contro la Svezia, rilanciandosi e rimettendosi in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale. Sotto 1-0, Reus e Kroos ribaltano gli svedesi facendo respirare il commissario tecnico Loew. Ora, la situazione del Gruppo F, vede ancora tutti in corsa per la qualificazione, anche la Corea del Sud ultima a 0 punti. Con il Messico, primo a 6 punti, che rischia ancora l'eliminazione. La classifica ora dice: Messico 6, Germania e Svezia 3, Corea del Sud 0. L'ultimo turno, mercoledì 27 marzo alle 16, metterè di fronte Germania (0 differenza reti) e Corea del Sud (-2 differenza reti), Messico (+2 differenza reti) e Svezia (0 differenza reti).



MESSICO PASSA SE - Il Messico capolista passa se vince o pareggia; perde ma la Germania non vince; perde, la Germania vince e la sua differenza reti è migliore di almeno una tra Svezia e Germania.



GERMANIA PASSA SE - La Germania passa se vince e la Svezia non vince; vince, la Svezia vince e la sua differenza reti è migliore di almeno una tra Svezia e Messico; pareggia, la Svezia pareggia e la sua differenza reti è migliore o uguale a quella della Svezia; pareggia e la Svezia perde; perde, perde anche la Svezia e la sua differenza reti è migliore di quella di Corea del Sud e Svezia.



SVEZIA PASSA SE - La Svezia passa se vince e la Germania perde; vince, la Germania vince e la sua differenza reti è migliore di almeno una tra Germania e Messico; pareggia, la Germania pareggia e la sua differenza reti è migliore o uguale a quella della Germania; pareggia e la Germania perde; perde, la Germania pere e la sua differenza reti è migliore di quella di Germania e Corea del Sud.



COREA DEL SUD PASSA SE - La Corea del Sud passa se vince contro la Germania, la Svezia perde e la sua differenza reti è migliore di quella di Germania e Svezia