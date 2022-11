Hirving Lozano, attaccante del Napoli e del Messico, ha parlato in conferenza stampa prima della partita contro l’Argentina ai Mondiali in Qatar: "È un'opportunità, giocheremo contro un grande rivale e penso che le partite ora durino più di 90 minuti e penso che devi essere paziente per giocare una partita con molta intelligenza. Lo pianificheremo bene. Messi? Adoro giocare contro i migliori e questa volta contro il migliore al mondo sarà speciale. Trovarmelo di fronte e giocarci contro sarà molto bello".