L'attaccante del Messico Hirving Lozano ha parlato dopo l'inutile vittoria contro l'Arabia Saudita:



"Non so cosa succede nella Tricolor, quello dovranno analizzarlo i leader e vedere cosa è meglio per la squadra. Purtroppo non ci è bastato quanto fatto nelle ultime due gare, dovevamo fare meglio, ma questo è il calcio. Voglio ringraziare la mia famiglia e i tifosi per il loro sostegno. Per me è stata un'eliminazione molto dura, non me la aspettavo. Ho vissuto questa esperienza al massimo, ho cercato di fare la differenza su ogni pallone, ma questi sono i risultati".