La mesta fine del Chicharito Hernandez: i compagni non lo hanno voluto ai Mondiali per via delle prostitute. Nelle ultime ore in Messico è stato svelato il motivo della perdurante esclusione dell’attaccante dalla nazionale, con annessa mancata convocazione per i Mondiali in Qatar. In seguito all’organizzazione da parte sua di un festino a luci rosse, alcuni compagni hanno avuto grossi problemi familiari.