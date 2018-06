In contemporanea con Corea del Sud-Germania, si gioca a Ekaterinburg il match tra Messico e Svezia. I centro-americani, nonostante due vittorie in altrettante partite, non sono ancora certi aritmeticamente della qualificazione agli ottavi di finale, mentre la Svezia deve vincere con almeno due gol di scarto per superare il turno.



Sono nove i precedenti tra Messico e Svezia, ma soltanto uno ai Mondiali: gli scandinavi vinsero per 3-0 nel match di esordio della fase a gironi dell'edizione del 1958. Il Messico ha perso solo una delle ultime cinque sfide contro la Svezia (2V, 2N), benché fossero tutte amichevoli. La Svezia ha tenuto la porta inviolata in tre delle quattro sfide contro squadre della zona CONCACAF ai Mondiali, vincendo due di queste e pareggiando l'altra (1P).



Il Messico non ha mai vinto tre gare di fila in un Mondiale, e potrebbe diventare la prima squadra CONCACAF a riuscirci. La sconfitta maturata contro la Germania è stata la prima per la Svezia nella fase a gironi dei Mondiali dal 1990, quando perse per 2-1 contro la Costa Rica. Il Messico ha perso soltanto due delle ultime 19 gare della fase a gironi dei Mondiali (10V, 7N). La Svezia ha vinto solo quattro delle ultime 13 gare di Coppa del Mondo in cui ha segnato il primo gol del match (5N, 4P).



Contro la Corea del Sud, Javier Hernandez ha segnato il suo quarto gol ai Mondiali, raggiungendo Luis Hernandez in cima alla classifica dei marcatori di tutti i tempi per il Messico in questa competizione. Nella Ligue 1 2017-18, Ola Toivonen ha messo insieme 23 presenze con il Tolosa, tirando 19 volte e segnando zero gol. In questi Mondiali, lo svedese ha segnato un gol con due conclusioni totali. Nella sconfitta per 2-1 contro la Germania, la Svezia ha fatto registrare il 24% di possesso palla, il peggior dato degli scandinavi ai Mondiali dal 1966.