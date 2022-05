Il Met Gala è andato in archivio anche in questo 2022, ma il red carpet di presentazione dell'evento ha come sempre lasciato molti a bocca aperta per gli outfit scelti dalle stelle che sono state invitate alla serata.



Fra i volti noti l'ex tennista Caroline Wozniacki, Chiara Ferragni in total black con Fedez, Kim Karadashian che ha scelto un abito indossato da Marylin Monroe e per cui ha perso 8 chili in una settimana pur di entrarci, ma anche Bella Hadid, nota modella e già vicina in passato all'attaccante brasiliano Neymar.



A rubare la scena è stata però ancora una volta la bellissima Blake Lively che, in un abito che ricorda un mix fra la Statua della Libertà e l'Empire State Building, ha lasciato tutti a bocca aperta ricordando il personaggio di Serena van der Woodsen interpretato nella celebre serie Gossip Girl.



Ecco le foto più belle della serata e altre delle splendide protagoniste.