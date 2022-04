In un’intervista, il Whistleblower di, non si è mostrato ottimista verso il passo in avanti del social media, suggerendo anzi una, e quindi il rischio di ripetere gli stessi errori di. Inoltre, per entrare nelbisognerà installare ogni genere di sensore nelle proprie case, in quanto saranno necessari molti microfoni.A tal proposito, sostiene Haugen,. Anche il CEO del servizio di posta elettronica crittografatoha espresso i propri timori circa lo strapotere delle Big Tech, in merito alle quali ha sostenuto che non solo potrebbero essere capaci di rimuoverci da internet senza ripercussioni legali, ma soprattutto di prendere in un attimo il controllo totale del Metaverso.Il pericolo del lasciare un potere del genere nelle mani di Meta, come sostiene anche la(EFF), è che si parla sempre di aziende che nel raccogliere dati si interessano maggiormente ai profitti piuttosto che alla privacy dell’utente, ragion per cui il pericolo di un’invasione senza precedenti nelle nostre vite è praticamente dietro l’angolo.. L’App sta accumulando dati su una scala mai vista prima: il governo cinese può infatti monitorare ogni foto, video e parola presente sulla piattaforma.A Febbraio 2021,(RWB) che in occasione dei Giochi Olimpici Invernali, ha consigliato ai giornalisti stranieri che operavano nel territorio, di proteggersi dalla sorveglianza cinese evitando di scaricare applicazioni come, per l’appunto, WeChat e anche TikTok.