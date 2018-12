Il tecnico del Metz Fredéric Antonetti ha deciso di restare alla guida del club di Ligue 2 durante le prossime settimane nonostante il travaglio della moglie, che soffre di un grave problema di salute. Il tecnico, primo in classifica, lavorerà a distanza tramite i suoi assistenti.



IL COMUNICATO DEL CLUB - Il club ha annunciato con un comunicato: "Il nostro allenatore, dato che la moglie soffre di un grave problema di salute, resterà presso di lei durante le prossime settimane con il fine di aiutarla a superare questa prova. Resterà l'allenatore del Metz e sarà aiutato dai suoi assistenti Vincent Hognon e Jean-Marie De Zerbi durante questo periodo. Anche se sarà fisicamente assente, continuerà a lavorare a distanza e collaborerà a distanza con i suoi aiutanti e con la direzione del club per l'organizzazione degli allenamenti, la preparazione degli incontri e tutto ciò che ne consegue. Il presidente Bernard Serin e l'insieme dei dirigenti e del personale del Metz tiene ad assicurare ad Antonetti e alla sposa il pieno sostegno in questo momento difficile". Antonetti era già assente nel match contro il Valenciennes dell'ultima giornata: il Metz ha tre punti di vantaggio sul Brest e nove sul Lens e tornerà in campo a gennaio per la Coppa di Francia.