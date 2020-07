Parole dure quelle rilasciate alla stampa tedesca dal nuovo difensore del Borussia Thomas Meunier. L'esterno belga si è confessato a Deutschen Presse-Agentur, attaccando il ds del Paris Saint Germain Leonardo sulla sua decisione di accasarsi a costo zero in Bundesliga: "Leonardo ha detto che io avrei rifiutato la proroga del contratto in scadenza il 30 giugno, ma non è così. Voglio chiarirlo, lui non ha mai cercato di raggiungere un accordo con la BVB, figuriamoci con me. Voleva che giocassi gratuitamente".