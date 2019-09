Trattato in passato dall'Inter e lo scorso gennaio dalla Juventus, il terzino belga Thomas Meunier alla fine ha scelto di rimanere al Paris Saint Germain nonostante un'estate in cui, ha raccontato a RTBF dal ritiro della nazionale belga, avrebbe potuto cambiare squadra.



"Avrei potuto lasciare il PSG, ma non c'è stato nulla di soddisfacente sia per me che per il club. L'ho sempre detto che volevo stare a Parigi e ho ancora un anno di contratto rimasto, quindi spero di rinnovare. La situazione in rosa è un po' più complicata, perché non sono più la prima scelta nel mio ruolo, ma io continuo a lavorare in maniera professionale".