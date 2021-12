Philippe Mexes, ex difensore della Roma, parla a la Gazzetta dello Sport dei suoi anni in giallorosso: “Quello vissuto a Roma con il connubio Spalletti-Andreazzoli è stato uno dei periodi più belli della mia carriera. Erano in grande sintonia, vedevano lo stesso calcio, ma si capiva fossero anche amici. Insieme costruirono intorno a Totti e De Rossi, i nostri fuoriclasse, una Roma che giocava davvero un bel calcio. Io migliorai molto. Perrotta correva per 10”.