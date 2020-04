Philippe, ex difensore della, parla al sito ufficiale dei giallorossi: "Sto bene, nonostante questo periodo brutto. Io sono a Bordeaux, i miei parenti stanno bene. Questa zona si salva un po', ma anche la Francia non sta messa bene.. Siamo riusciti a fare cose buone, con il sostegno dei tifosi. Un bel gruppo il nostro, con tanta determinazione. Siamo partiti con aspettative basse, ma abbiamo raggiunto bei traguardi, sorprendendo tutti, anche i nostri tifosi. Un pensiero a tutti quelli che sono stati mali per questo virus, è un incubo e speriamo che possa passare il prima possibile"."Dopo tutto quello che ho vissuto nella mia carriera, ci sono stati tanti cambiamenti. A Roma sono arrivato quando c'era ancora Sensi, che poi purtroppo se n'è andato. Me lo ricordo quando entrava nello spogliatoio, con il suo bastone e ci diceva la verità.Mi rimarrà per sempre impresso quel momento. Sono cambiate troppe cose nel calcio, ora si chiede solo di vincere, i giovani giocano solo per i soldi. Non mi appartiene questa mentalità, ho cercato di dare il massimo sempre. A Roma sono stato più anni e la passione che ho visto a Roma non l'ho vista da nessun'altra parte"."Ero in panchina, ci tenevo tanto. Io mi sentivo romano e romanista, volevo far bene e ripagare tutti dell'immagine che avevo dato con quel cartellino rosso. Nel calcio puoi recuperare ai tuoi errori"."Un ricordo bruttissimo per tutti i romanisti, uno dei più brutti della mia carriera.È stato bravo Pazzini e un po' stupidi noi".