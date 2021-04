Perde la sua prima finale di Masters 1000 Jannik Sinner. Sotto il sole di Miami, vince l'amico rivale Hurkacz, che ha vissuto una settimana da sogno, battendo i migliori al mondo e vincendo 2 set a zero contro il talento italiano, col quale, spesso, gioca in doppio. Subito avanti 3-0 nel primo set, Sinner recupera il break, si porta avanti anche 6-5, ma perde al tie-break.



Nel secondo il polacco vola, va sul 4-0, poi Sinner si rifa sotto, portandosi sul 4-3, e qui Hurkacz​ torna in sé e, con solidità, vince i suoi due game e si porta a casa set, vittoria e torneo. Ora Hurkacz​ sale al numero 16 nella classifica ATP, con Sinner che paga il passaggio a vuoto tra fine primo set e inizio secondo. Hurkacz​ è il primo polacco a vincere un Masters 1000.



LA DIRETTA



Primo set: Sinner 6 - Hurkacz 7



Secondo set: Sinner 4 - Hurkacz 6