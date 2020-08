Finito il matrimonio con Alberto Aquilani (ex calciatore e nuovo allenatore della Primavera della Fiorentina), Michela Quattrociocche è in formissima e "felice". Anche grazie all'imprenditore Giovanni Naldi? Intanto la 31enne attrice romana ha pubblicato su Instagram alcune sue foto in bikini sulla spiaggia di Sabaudia.



