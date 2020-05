Michele Bravi torna in tv. Il cantante è tra i protagonisti di Amici Speciale, dove ha cantato un pezzo presentato qualche anno fa a Sanremo, “Il diario degli errori”. Nel 2018 il giovane è stato coinvolto in un incidente stradale nel quale una donna ha perso la vita. Maria De Filippi gli ha detto, in diretta: "Sono molto contenta che tu sia qui, penso che tu sia un grande artista. Sei struggente e arrivi al cuore delle persone".