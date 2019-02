Gaetano Micciché, presidente della Lega Serie A, ha parlato a Radio 1: "L’alternanza è sempre un elemento di forza. Io sono convinto che dovranno tornare protagoniste le due milanesi, perché storicamente crea un allargamento della possibilità di vittoria dello scudetto. Senza nulla togliere al Napoli o alla Roma, che in questi anni hanno reso la vita difficile alla Juve, ma più c’è competitività e alternanza e più interesse c’è sulla Serie A. Uno dei miei obiettivi è migliorare la qualità e i valori di tutta la Serie A. I settori di successo sono quelli dove i fatturati aumentano e gli operatori internazionali si avvicinano, questo è ciò di cui ha bisogno la Serie A: se riusciremo ad aumentare i ricavi, anche le squadre di provincia o delle grandi città che non hanno mai vinto qualcosa di importante negli ultimi anni potranno competere in maniera più rapida con le due o tre che primeggiano”.