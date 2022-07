Simon Mignolet, portiere del Bruges e compagno di squadra e di Nazionale di Charles De Ketelaere, ha parlato a Nieuwsblad.be del giovane talento in orbita Milan:



"È un ottimo ragazzo e sa quello che vuole, vedremo come si evolverà il trasferimento. La considero una cosa positiva per lui e per tutte le parti coinvolte. Gli auguro di realizzare i suoi sogni ovunque giocherà"