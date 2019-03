Miguel Veloso, centrocampista del Genoa, ha raccontato un retroscena incredibile su Cristiano Ronaldo, cresciuto con lui ai tempi dello Sporting, oltre che in Nazionale nel Portogallo. Queste le sue parole a La Gazzetta dello Sport: "Quando abitava nel centro sportivo dello Sporting, aveva quattordici anni. Alle undici di sera il responsabile, quando controllava che tutti fossero a dormire perché il giorno dopo bisognava andare a scuola, trovava Cristiano in palestra ad allenarsi. Ora capite perché non sono stupito?". Su Genoa-Juventus, poi: "Abbiamo giocato una bellissima gara, ma quella più importante dell’anno sarà domenica prossima a Udine. Prandelli? È arrivato in un momento difficile, ci ha dato tranquillità, poi nella pausa invernale ha cambiato sistema di gioco e sono arrivati punti importanti".