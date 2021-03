Bel siparietto tra Sinisa Mihajlovic e Alessandro Del Piero a Sky Calcio Club. Interrogato dall'ex capitano della Juventus sul perché oggi ci siano meno specialisti sui calci di punizione, l'allenatore del Bologna ha risposto: ​“Dopo 15 anni, dovunque abbia allenato, non ho mai visto un mio giocatore battermi nelle punizioni. Oggi nessun ragazzo dice ‘mi fermo ad allenarmi di più, a provare qualche tiro’. Se non lo fai, poi non sei pronto quando capita l’occasione la domenica”.