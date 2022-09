Il debutto a San Siro, subito un’impresa. 1-0 contro l’Inter, gol di Santander detto il “Ropero”, l'Armadio. E’ il 3 febbraio 2019, Sinisa Mihajlovic è entrato in carica qualche giorno prima,. Da allora ad oggi: sono passati tre anni e mezzo, mai Mihajlovic era rimasto così tanto sulla panchina di una squadra. Tre anni e mezzo, ma molte più vite. Nella sua avventura a Bologna c’è un prima e c’è un dopo. Prima della malattia: Mihajlovic porta una squadra allo sbando fino ad una salvezza anticipata, anzi fa di più: centra il 10° posto (da terzultimo e vincendo 9 partite su 17). Confermato a furor di popolo, contratto triennale. Tutta Bologna a dire: è l’uomo giusto per riportare questa squadra dove merita. Sì, ma il merito sta altrove e al mercato non si compra.- Tra il prima e il dopo c’è la malattia. 11 luglio 2019, la squadra sta partendo per il ritiro di Castelrotto, c’è molto entusiasmo.(“Sono rimasto due giorni chiuso nella mia stanza, da solo, a pensare”, racconterà dopo) - reagisce da leone e nella conferenza stampa in cui svela la malattia si dice sicuro di volerla sconfiggere. Bologna gli riversa addosso tutto l’affetto di cui dispone. Tutti con Sinisa, pronti a combattere una battaglia - che però - dovrà combattere da solo. Il club lo sostiene, gestisce le sua assenze, lo tranquillizza e lo assiste in ogni sua faticosa giornata. Il 25 agosto - come da promessa fatta alla squadra - Mihajlovic è in panchina al Bentegodi.. Sono due i pellegrinaggi alla Madonna di San Luca, la fede è certamente quella cristiana ma - anche - quella calcistica. Mihajlovic entra ed esce dall’ospedale. Il 15 settembre 2019 la squadra torna da Brescia, dove ha vinto 3-2, e si presenta al completo sotto la finestra dell’ospedale di Sant’Orsola. Immagine bellissima, a conferma di un rapporto strettissimo tra città-squadra e allenatore. Il 29 ottobre Mihajlovic trova il donatore e si sottopone al primo trapianto di midollo osseo. La città vive quei giorni come una partita. Al fischio finale, la liberazione. Sinisa sta bene.: rossoblù ancora al 12° posto. Gli viene conferita la cittadinanza onoraria, l’amore sembra destinato a durare per sempre.- E invece: in primavera prime crepe tra Mihajlovic e la società. Chiarimenti con il presidente Saputo, divergenza di opinioni (tecniche) con i dirigenti. Ma c’è poco da chiarire. In estate la società pensa già al suo sostituto, poi desiste.. Intanto è arrivata l’ora del secondo trapianto di midollo. La storia tra Sinisa e il Bologna sta andando verso i titoli di coda, i risultati di inizio stagione (3 pareggi e 2 sconfitte) non aiutano a trovare serenità. Nel mentre: la figlia Viktorija denuncia e pubblica i commenti avvelenati - e offensivi per la sua persona - di alcuni tifosi. Qualcosa si è rotto, la gente comincia a chiedersi fino a quanto valga la pena andare avanti con l’uomo che ha sempre precisato: “Separate l’allenatore dall'uomo e giudicatemi solo con questa prospettiva”.. Il bilancio conclusivo parla di mezzo campionato trionfale (da febbraio a giugno 2019), una stagione onesta (2019-20), un’altra penalizzata dal mondo rovesciato dal Covid (2020-21), un’altra ancora al di sotto delle ambizioni e delle possibilità (2021-22, il Bologna gioca pure maluccio) e un inizio - quello di quest’anno - che si rivela invece la fine di una lunga storia d’amore.