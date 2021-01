Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, parla di Lorenzo De Silvestri e di un possibile cambio di ruolo: "Quando costruiamo gioco lui fa già il centrale di destra, poi quando difendiamo lo facciamo a quattro. Ad ogni modo i giocatori arrivati a una certa età, non avendo più la possibilità di fare avanti e indietro sulla fascia, possono essere adattati a centrali. Lui lo potrà fare tranquillamente. Penso a me, io sono partito come ala sinistra e ho finito da difensore centrale: se avessi continuato da ala sinistra avrei smesso a 29 anni, così invece ho smesso a 37".