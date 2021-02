Al termine del pareggio contro il Sassuolo,ha parlato a Dazn: "Prevale la rabbia. Finché eravamo in 11 contro 11 non c'è stata partita, poi con l'espulsione è cambiato tutto. Ci siamo difensi bene, abbiamo preso gol da un rimpallo ma abbiamo rischiato quasi niente. Non riesco a capire perchè uno all'inizio non fischia nemmeno fallo e poi espelle dopo un quarto d'ora. Contro l'Udinese Samir ha fatto un fallo su Orsolini dieci volte peggiore di questo, non siamo fortunati con gli arbitri, ha rovinato la partita"."Anche con l'Udinese siamo stati in 10 per quasi 60' e abbiamo preso gol negli ultimi minuti. Quando restiamo in 10 - spero non succeda spesso - dobbiamo giocare di più, avere più personalità. La squadra ha fatto bene. Non siamo fortunati, i rimpalli premiano sempre gli altri. Mi spiace che dopo venti minuti abbiamo giocato in dieci, per come eravamo partiti avremmo sicuramente fatto di più. Mi resta questo rammarico. Tra andata e ritorno potevamo fare sei punti e ne abbiamo fatto uno, ma il calcio è così"."Rispetto a Orsolini ha più gamba, può fare tutta la fascia. In 10 bisogna fare una partita di sacrificio, da squadra: oggi i ragazzi hanno dimostrato di esserlo"."Le prestazioni le abbiamo sempre fatte. E' vero che contro il Benevento non abbiamo avuto il nostro solito atteggiamento mentale. Oggi nello spogliatoio ho fatto vedere un video per far capire che l'ulteriore step da fare per rendere vincente una prestazione buona. Noi abbiamo i nostri principi di gioco, non è un problema tattico o tecnico, ma di atteggiamento mentale. Oggi in 10 abbiamo fatto bene, in 11 siamo stati superiori al Sassuolo. A noi manca dare continuità a questo"."Non sono severo: conosco i ragazzi e so che possono fare di più. Ci stiamo allenando bene, i ragazzi stanno crescendo. Siamo anche sfortunati, questa squadra merita di più. Per un mese e mezzo abbiamo avuto 7-10 infortunati, adesso abbiamo recuperato quasi tutti. ai microfoni di DAZN ha parlato dopo il pareggio contro il Bologna, confermando quanto detto dal collega: “Per me l’espulsione di Hickey non c’è e ha compromesso la gara, è capitato anche a noi in passato. È stata una partita falsata da quell’episodio. Poi dopo non c’è stata partita perché abbiamo tirato praticamente solo noi senza però trovare la vittoria”.