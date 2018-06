Sinisa Mihajlovic è pronto per ripartire dallo Sporting Lisbona. Il tecnico serbo ha accettato la corte di una delle società con più tradizione del Portogallo per una sfida affascinante ma che presenta delle grandi criticità. Dopo l'aggressione da parte di un folto gruppo di tifosi, diversi big della rosa hanno lasciato il club o sono in procinto di farlo come Rui Patricio o Bruno Fernandes. I biancoverdi, però, disputeranno la prossima Europa League.



I DETTAGLI - Sinisa è arrivato nella notte a Lisbona dove nelle prossime ore metterà la firma sul nuovo contratto che avrà durata triennale. Dopo i contatti con il Cagliari e il no ai russi del Krasnodar, Mihajlovic ha accettato la proposta del Presidente Bruno de Carvalho, convinto di poter rilanciare le ambizioni dello Sporting Lisbona.