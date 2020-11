Parlando al termine della partita persa 1-0 contro il Napoli, l'allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic ha commentato così la gara.



MERITAVAMO IL PARI - "Abbiamo fatto bene, forse è stata la partita in cui abbiamo sofferto meno, avremmo meritato un pareggio. Loro sono più forti ma hanno fatto gol approfittando di una delle poche occasioni".



INFORTUNATI - "Con otto infortunati abbiamo fatto i cambi che erano possibili e negli ultimi 15-20 minuti li abbiamo messi in difficoltà. Purtroppo non abbiamo fatto gol nonostante una bella occasione: stasera abbiamo creato meno ma anche sofferto meno soprattutto in difesa. Dopo la sosta spero di recuperare un paio di infortunati".



VAR E ROSSO - "Bene, finalmente un arbitro che è andato a vedere al VAR un suo giudizio sbagliato. Io meritavo di essere espulso, ringrazio il quarto uomo".