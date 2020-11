Nel corso della presentazione della sua autobiografia, Sinisa Mihajlovic ha dichiarato: "Non è andata in porto perchè per il Bologna sarebbe una cosa troppo grande. Mi aveva detto che mi avrebbe chiamato quando avrebbe deciso, è stato di parola. Peccato che c'era il Milan: senza di loro, magari veniva...".



SUL PRIMO INCONTRO CON IBRA - "Era un Juve-Inter. Ci siamo beccati negli spogliatoi, Buffon mi ha fermato e sono andato via. In quel momento ho pensato il peggio, volevo ammazzarlo, ma magari anche lui voleva ammazzare me. Da quando è venuto all'Inter ho scoperto un grandissimo ragazzi, siamo diventati amici".