Lunga intervista a Sinisa Mihajlovic sulle colonne odierne di Sportweek. L'allenatore del Bologna, tra i tanti temi, ha commentato anche la lotta per i vertici della Serie A: "Conte sta ottenendo il 120 per 100 dai suoi uomini, ma considero la Juve ancora la più forte anche se in questo momento non è più la Juve di Allegri e non è ancora quella di Sarri. La Lazio sta facendo cose enormi e ne sono contento. L’Atalanta è una piccola Juve, un esempio per tutte le squadre di medio livello”.