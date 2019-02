Intervenuto a Sky Sport, Sinisa Mihajlovic dice la sua su Mauro Icardi e l'Inter: "Non so le dinamiche e quello che è successo, Icardi era un capitano dell'Inter che faceva tanti gol e li farà sempre. Nell'Inter c'è gente con tanta esperienza come Marotta e Ausilio, hanno un allenatore esperto e penso che l'obiettivo di tutti sia di fare il bene dell'Inter. Non vivendo quella realtà e non sapendo cosa succede nello spogliatoio, non so cosa dire. Io uno come Icardi lo vorrei sempre nella mia squadra, ma da gestire non so come sia. Forse è meglio che tutti e due facciano un passo indietro per trovare un accordo. Parlando da fuori, penso che nel bene di tutti l'Inter debba tenere Icardi e lui debba tornare all'Inter con la testa giusta. Sicuramente qualcosa dovranno cambiare, arrivati a questo punto. Come quando si separano marito e moglie: non è mai colpa di uno, ma si devono dividere le colpe. Penso siano persone intelligenti e che ognuno possa fare un passo indietro, o almeno lo spero".