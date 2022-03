Tutti per Mihajlovic. Il mondo dello sport si stringe attorno all’allenatore del Bologna, che ieri in conferenza stampa ha annunciato di doversi fermare a causa del ritorno della leucemia, che già lo aveva aggredito nel 2019. Un mese fa le prime avvisaglie di qualche problema, dopo la partita con la Salernitana di fine febbraio. Poi, rivela La Gazzetta dello Sport, un intervento definito “non banale”, di cui Sinisa non aveva detto nulla a nessuno. Squadra e staff sono stati informati della sua decisione prima della conferenza di ieri.



Tanti i messaggi di supporto arrivati in queste ore per l’allenatore del Bologna: lo ha chiamato Ibrahimovic, Giannini, Couto, Ambrosini, Materazzi. Vlahovic e Zenga gli hanno scritto su Instagram, e tanti altri ancora: "Sei un leone mister", "Vincerai di nuovo". Leggili nella nostra gallery.