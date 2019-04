IL TABELLINO

. Doppietta di Ilicic, singole di Hateboer e Zapata (ventesimo centro del colombiano, ammonito salterà l'Inter a San Siro, domenica) e quinto posto in classifica ad un solo punto dal Milan, in attesa del recupero della Lazio (a quota 48) contro l'Udinese.. E lo spettacolo, beh con la squadra di Gasperini lo spettacolo non manca mai.Un match deciso e consegnato agli archivi dopo meno di un quarto d'ora di gioco? Dannata e meravigliosa Atalanta per i primi 45', sbriga con feroce bellezza la pratica-Bologna.. Scocca il minuto numero 14 e 22 secondi quando la zampata sottomisura, col destro, del possente colombiano seppellisce definitivamente il Bologna sotto la montagna della quaterna al passivo., senza rinunciare ad attaccare al punto che Gasperini, osannato dal pubblico di casa, mostra ai tifosi l'orologio da polso ("la partita è ancora lunga") si volta verso gli uomini in panchina ed esclama, interdetto: "Ma siano sempre tutti all’attacco!".Poco male, anzi benissimo, lo spettacolo ne gode e chiunque (quorum ego) ami il gioco del calcio nella sua espressione estetica e stilistica non può che applaudire., cercando l'aggiramento laterale degli avversari, in particolare a sinistra dove ad un certo momento Gasp sposta Gomez che Mihajlovic aveva tentato di limitare in zona centrale, alle spalle di Zapata e Ilicic, appiccicandogli Nagy alle caviglie.. Niente di particolarmente efficace, salvo una fiammata sullo 0-3 che aveva messo Falcinelli in condizione di battere a rete da due passi, con la mira però sballata.. La difesa a quattro, schierata con Calabresi, Gonzalez, Lyanco e Krejci, fa acqua da tutte le parti. il centrocampo a tre (Pulgar, Nagy, Donsah) risulta un "vorrei ma non posso", triturato dal movimento e dagli affondo di Gosens, Freurer, De Roon e Hateboer, nonché dai ghirigori di Gomez e Ilicic. E il tridente Orsolini, Falcinelli, Sansone vive dei guizzi dell'ex Ascoli che crescerà nella ripresa fino a segnare un fantastico gol, l'unico per gli emiliani, su calcio di punizione da posizione impossibile.in vista dell'impegno-chiave di domenica a San Siro con la rinata Inter di Icardi.in balia dell’Atalanta. La classifica resta delicata (il Bologna è terz'ultimo) sebbene la squadra di Mihajlovic arrivasse a Bergamo con la dote delle tre vittorie filate su Cagliari, Torino e Sassuolo., ovvero M'Baye, Danilo, Dijaks, Poli, Santander e Dzemaili. Voleva evidentemente preservarli per la prossima partita, al "Dall'Ara" contro il già virtualmente condannato Chievo e. Morale, ponti d'oro per l'Atalanta. Pronti, via: palla persa in uscita sulla tre quarti dal Bologna, Ilicic si avventa sul pallone, stringe al centro e scarica un sinistro micidiale che lo manda ad incastrarsi nel "sette" del palo lungo. Il cronometro segna 2'34". Passano poco più di due minuti e ancora lo sloveno, baciato dalla grazia, dribbla e si allarga sul fondo per poi far partire un destro (!) che manda la sfera contro l'interno del palo lontano e da lì nel sacco. Memorabile.Altri cinque giri di orologio e l'Atalanta fa il tris, stavolta il cecchino è Hateboer che riceve palla da De Roon e fulmina Skorupski nell'angiolino basso più lontano.. Il quarto gol arriva da Zapata, sul lancio di Freuler si beve Gonzalez e spara un missile dall'alto in basso che si spegne sotto la traversa. Poi occasione per De Roon (tiro da centrocampo appena oltre l'incrocio) a seguito di un’uscita sulla tre quarti campo d Skorupki ad anticipare Zapata. In tribuna il patron Saputo è una statua di sale.La reazione del Bologna arriva nella ripresa, Gasperini ha tolto Gomez per Pasalic (insufficiente e indisponente) e rallenta il ritmo. Il Bologna si fa coraggio e cuce qualche bella trama di gioco.. Un colpo di testa di Falcinelli, a lato, precede il giallo a Zapata, che ha segnato aiutandosi con un braccio. Ammonizione fatale che lo porterà in squalifica. Gasperini si apprestava a sostituirlo con Barrow, ma cambia ide e tira via ilicic, spentosi dopo quel po' di fuochi d'artificio iniziali.C’è tempo per gustarsi qualche nel contropiede felsineo e gli ingressi dei giovani Valencia (esordio in A) e Paz, per Gonzalez che sta per firmare per i Los Angeles Galaxy. Barrow spreca due palle-gol, Rocchi (direzione tranquilla ed esperta, forse mancano un paio di cartellini, uno a Gonzalez ne avrebbe decretato l'espulsione) ammonisce Calabresi, nonché Valencia e Hateboer che quasi vengono alle mani.Marcatori: 3' p.t. Ilicic (A), 5' p.t. Ilicic (A), 9' p.t. Hateboer (A), 15' p.t. Zapata (A), 9' s.t. Orsolini (B)Assist: 3' p.t. Mancini (A), 5' p.t. de Roon (A), 9' p.t. Ilicic (A), 15' p.t. Freuler (A)Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Palomino, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler (45' s.t. Pessina), Gosens; Gomez (1' s.t. Pasalic); Iličić (18' s.t. Barrow), Zapata. All. Gasperini.Bologna (4-3-3): Skorupski; Calabresi, Gonzalez (22' s.t. Paz), Lyanco, Krejci; Donsah, Pulgar (38' s.t. Poli), Nagy; Orsolini, Falcinelli, Sansone (19' s.t. Valencia). All. Mihajlovic.Arbitro: Rocchi di Firenze (Meli, Passeri; Piccinini)Ammoniti: 6' s.t. Gonzalez (B), 15' s.t. Zapata (A), 41' s.t. Calabresi (B), 42' s.t. Valencia (B), 42' s.t. Hateboer (A)