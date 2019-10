Sinisa Mihajlovic torna in panchina per Bologna-Lazio. ​Nelle prime ore di questa mattina si è sottoposto alle ultime analisi, poi è arrivato l’atteso via libera, anche prima del previsto. Dopo il blitz di Verona e la presenza in panchina per Bologna-Spal, Sinisa torna al Dall'Ara per la gara con la Lazio delle ore 15.00. È arrivato l'ok definitivo dei medici dopo i test svolti in mattinata: Mihajlovic sarà accanto ai suoi giocatori per la sfida con la Lazio, dopo la scorsa sconfitta con l'Udinese. Mihajlovic era rientrato al Sant’Orsola per il secondo ciclo di cure l’8 settembre scorso: oggi, un mese dopo, la voglia di stare vicino al suo Bologna. Il Dall’Ara lo aspetta, 23mila persone sono pronte ad accoglierlo a braccia aperte.