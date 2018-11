Predrag Mijatovic, ex attaccante del Real Madrid, ha svelato il probabile vincitore di quest’anno a Cadena SER: “C’è un solo candidato per il Pallone d’Oro. E’ Luka Modric e penso proprio che lo alzerà lui. E’ stato eletto come miglior giocatore del Mondiale, ha vinto il premio The Best. Vedremo cosa accadrà, ma credo che il Pallone d’Oro sia riservato a Luka, ha molte possibilità di vincerlo”.