Budget da 100 milioni di euro per il mercato estivo del Milan. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, dall'estero sono in arrivo il difensore olandese Botman e il centrocampista portoghese Renato Sanches dal Lille oltre all'attaccante belga Origi, in scadenza di contratto a giugno col Liverpool. In Italia nel mirino c'è il centravanti del Sassuolo, Scamacca, che interessa pure all'Inter.