Silvano Ramaccioni, nel 2003, era team manager del Milan nella finale di Manchester contro la Juventus. Questo il suo ricordo della vittoria della Champions a Milan Tv: "C'era un clima che ha portato a una concentrazione massimale. Nel Milan si tagliava a fette. Il palcoscenico è stato indimenticabile, questo stadio pieno di rossonero e bianconero... Si sono comportati tutti in maniera eccezionale. Io ricordo un filmato fatto non so da chi che riguardava il pubblico, dove ho visto scene di milanisti che piangevano. Una finale indimenticabile".