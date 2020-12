Non arrivano buone notizie dall'infermeria del Milan con Bennacer e Gabbia che si sono sottoposti oggi agli esami strumentali per i rispettivi infortuni accusati ieri sera nel corso della sfida pareggiata contro il Parma.



GABBIA OUT UN MESE - Il 2020 di Matteo Gabbia è terminato con 15 giorni di anticipo e il rischio di restare fermo per circa un mese è più che concreto perchè gli esami a cui si è sottoposto oggi il centrale del Milan per l'infortunio al ginocchio destro occorsogli nel corso della partita contro il Parma ha evidenziato uno stiramento del legamento collaterale. L'infortunio prevede circa 30 giorni di stop, ma domani Gabbia sosterrà. nuovi esami perché va approfondita la possibilità di un distaccamento del menisco.



LESIONE PER BENNACER - ​Lesione del muscolo bicipite femorale destro, invece, per Ismael Bennacer. Anche per lui il 2020 dovrebbe essere già finito dato che l'infortunio verrà rivalutato fra 10 giorni.