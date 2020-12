Oggi pomeriggio laaffronterà il, e lo farà con parecchi dubbi di formazione e giocatori non al meglio. Due, piuttosto importanti nello scacchiere blucerchiato, sono ad esempio Manoloe Lorenzo Tonelli. "​. È un momento così ma nel corso di una stagione capita. Il vero punto è che quando si gioca ogni 3 giorni bisogna essere super concentrati e serve la capacità di lasciarsi subito dietro l'ultimo risultato e pensare al prossimo. L'anno scorso alla ripresa dopo il lockdown siamo stati tra i più bravi a fare questo scatto, ora dobbiamo rifarlo" ha detto Ranieri a Il Secolo XIX.Probabilmente quindi entrambi non partiranno dall'inizio, e anzi, difficilmente saranno impiegati anche a gara in corso. Per Gabbiadini oltretutto c'è lo spettro di una possibile operazione in modo da risolvere l'acciacco che si trascina dietro da quest'estate. In difesa, Ranieri dovrà fare i conti anche con la lunga assenza di, che verrà rimpiazzato da Ferrari. Davanti ad Audero quindi linea composta da Ferrari, Yoshida, Colley e Augello, con a centrocampo Candreva, Thorsby, uno tra Ekdal e Silva e Jankto aa sinistra. Il danese sembra leggermente in vantaggio. Davanti come punta di ruolo c'è solo Quagliarella, che però "Non può essere lasciato solo" ha detto Ranieri, e le opzioni sono due: impiegare dal primo minuto Ramirez come seconda punta, oppure Verre.Probabile formazione Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Ferrari, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Damsgaard; Ramirez; Quagliarella.