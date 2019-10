Amichevole in famiglia per il Milan di Stefano Pioli, che oggi ha sfidato la Primavera a Milanello: finisce 4-0, con la tripletta di Marco Brescianini e la rete di Fabio Borini. Di seguito i giocatori scesi in campo:



Milan Prima Squadra: Reina, Conti, Caldara, Musacchio, Hernández, Brescianini, Biglia, Sala, Castillejo, Borini, Bonaventura.

Milan Primavera: Donnarumma A., Borges, Tahar, Potop, Abanda, Bassoli, Brambilla, Robotti, Haidara, Pecorino, Olzer.