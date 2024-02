Milan, 6 espulsi: secondo in Europa per cartellini rossi

Quello di Luka Jovic contro il Monza, per una manata al difensore Armando Izzo, è il sesto cartellino rosso rimediato dal Milan in questa stagione dopo Tomori contro la Roma, Maignan contro il Genoa, Thiaw contro la Juventus, Giroud contro il Lecce e Calabria contro l'Atalanta. La squadra allenata da Pioli è la seconda in Europa per espulsioni. Peggio ha fatto solo il Getafe, in Spagna, con 8 cartellini rossi.