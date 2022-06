Si sono chiusi gli impegni internazionali dell'Algeria, che dopo aver disputato due incontri di qualificazioni alla prossima Coppa D'Africa questa sera è scesa in campo contro l'Iran in amichevole. Il centrocampista del Milan Ismael Bennacer, così come nel caso dei due match vinti contro Uganda e Tanzania, ha iniziato la gara da titolare giocando fino al fischio finale.