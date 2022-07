In settimana il Milan, che sul mercato è praticamente fermo, farà firmare il contratto a, infortunato e destinato a tornare in campo forse dopo la pausa del Mondiale. La decisione era già presa, gli accordi economici anche (con bonus annuali legati alle presenze e ai gol), quindi non è questo a lasciare perplessi.. Dice il veterano di cento battaglie: porta esperienza, aiuta i più giovani. Premesso che Ibrahimovic è un bell’impiccio, perché, ammesso e non concesso che torni in piena efficienza, si metterà certo in concorrenza con gli altri due,. Uno, perché. Due, perché se c’è uno che in campo (ma anche fuori). E non mi pare che finora abbia contribuito né alla serenità, né al buonumore dei ragazzi.Credo, perciò, che il Milan si stia incamminando su una: da una parte,, della prognosi e della lenta guarigione, ma lo ingaggia ancora come un calciatore della sua rosa. Dall’altra,. Non so voi, ma io. Il tentativo di prolungare la carriera oltre le colonne d’Ercole di un tempo esaurito è qualcosa di. Il calciatore, con candida onestà,e, quindi, di spostare l’asticella sempre più in là. Al contrario, sono convinto che Ibrahimovic dovesse partire proprio da questa paura per capire chee che la vita, prima che il tempo, lo chiamava da un’altra parte.Il problema è che per Zlatanè il perimetro in cui non si sente insidiabile, dove non vige una legge, ma un regolamento, dove,. Rimessi gli abiti civili, per quanto eccentrici, bisogna ricominciare da zero dimostrando di essere bravi come quando si faceva gol. La maggioranza ricomincia, ma sposa un profilo basso e, tranne eccezioni (Cantona per esempio), diventa il gendarme della propria mesta esistenza., confronto e agone. Tuttavia un’altra partita, almeno ai suoi livelli, non è possibile e, dunque, nemmeno prevista.