Non male l'dal venerdì e dal sabato di Serie A da poco trascorsi: ilha riacciuffato all'ultimo il Genoa in casa, laè riuscita a non segnare al Sassuolo ed è tornata senza punti da Reggio Emilia. Si trattava, e si tratta tutt'ora, della quinta e della quarta classificata, dunque, aspettando di vedere cosa farà la Juventus impegnata a Salerno e cosa succederà negli altri match di serata."Ibra può trasferire tanto, è il re di come ha saputo sfidare tutte le sfide che ha avuto durante tutta la sua carriera, a livello di conoscenza, di campo, di extra campo, di tutto può trasferire la sua esperienza". Così il tecnico Stefano Pioli alla vigilia , potendo contare sulla presenza, ormai da quasi un mese advisor die a contatto con Milanello. L'esito finale della prima trasferta dell'Ibra-ter,, contro i ragazzi di Andreazzoli che sgomitano nei bassifondi della classifica - un solo punto sull'ultimo posto. Serve una vittoria per poi concentrare tutte le energie sui quarti di finale di Coppa Italia contro l'Atalanta dell'ex De Ketelaere.E' tornatodal prestito al Villarreal e adesso,. Ma per il momento Theo Hernandez dovrebbe continuare a fare il centrale , dunque il messaggio è chiaro: c'è bisogno di ulteriori pedine, dietro come prima cosa, davanti come seconda. La trattativa che va avanti per la cessione di Krunic , sull'imminente addio del quale è arrivata la conferma di Pioli, potrebbe aiutare il Milan a procedere per un altro difensore centrale (testa a testa col Monaco per, piano B Lenglet) e, in seconda battuta, anche per un rinforzo in avanti (più difficile senza Decreto Crescita, ma sempre una pista da seguire).