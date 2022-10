La Gazzetta dello Sport fa il punto sui rinnovi dei contratti in casa Milan. Rafa Leao può essere l’eccezione? Sì, anche se il suo rinnovo resta complesso, molto complesso. Decisamente più semplice sarà rinnovare Pioli, in scadenza a fine stagione, mentre meritano attenzione le situazioni Bennacer e Kalulu, due rinnovi attesi che non si sono ancora concretizzati.



Per Kalulu, la novità di questi giorni è il cambio di agente: Pierre si guardava intorno da tempo e pare aver ormai scelto Stellar, grande gruppo guidato da Jonathan Barnett. La volontà di continuare insieme c’è, ora si tratta di sedersi a un tavolo con i nuovi agenti per capire a quale cifra si può chiudere.



Con calma, molto probabilmente dopo il Mondiale, il Milan affronterà invece il discorso Giroud. Olivier è legato al rossonero fino a giugno: se il rendimento resterà questo, autografo in vista.