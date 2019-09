Torino-Milan (calcio d'inizio alle ore 21 in diretta tv su Sky Sport) è il posticipo che chiude la quinta giornata di campionato in Serie A, in campo per il primo turno infrasettimanale della stagione. Le due squadre sono appaiate a quota 6 punti in classifica e devono riscattare le ultime sconfitte: i granata con Lecce e Sampdoria, i rossoneri nel derby con l'Inter. Assenti Lukic e Ansaldi da una parte, Paquetá dall'altra. Mazzarri ha un dubbio sulla fascia sinistra tra Ola Aina e Laxalt, ex di turno come Verdi. Giampaolo conferma Rafael Leao in attacco e Ricardo Rodriguez, ancora preferito a Theo Hernandez nel ruolo di terzino sinistro. Invece in cabina di regia Bennacer si riprende il posto ai danni di Biglia.



LE PROBABILI FORMAZIONI

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; De Silvestri, Baselli, Rincon, Laxalt; Berenguer, Verdi; Belotti. All. Mazzarri.

MILAN (4-3-1-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Suso; Piatek, Leao. All. Giampaolo.

Arbitro: Guida.