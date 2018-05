Diego Abatantuono, tifoso vip del Milan, parla a la Gazzetta dello Sport in vista della finale di Coppa Italia di questa sera contro la Juventus: "Il Milan è estremamente sfavorito, ma tutto può succedere, come nella Supercoppa vinta con Montella. E allora giochiamocela, visto che in palio c’è anche l’Europa League. La Juve è più forte, ma lo scontro diretto mi intriga. Diciamo (ride) che non voglio cominciare già fasciato, ma già mangiato! Mi piace il dentro o fuori, più emozionante del campionato in cui vincono sempre loro. Io cambierei la formula: A con 18 squadre e playoff, così ci divertiamo di più. Chi toglierei alla Juve? Troppi… non è che mi stanno simpaticissimi… Diciamo Mandzukic e Douglas Costa, sono quelli che fanno più danni. Se vinciamo mi metto a dieta, promesso. Se perdiamo, però, mi consolo con una scorpacciata di polpette!".