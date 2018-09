In vista di Dudelange-Milan, primo match nel girone di Europa League, Ignazio Abate è intervenuto in conferenza stampa al fianco di Gattuso: "Dudelange? Avranno grande entusiasmo, vorranno fare bene e non dobbiamo sbagliare l’interpretazione. Bisognerà avere grande cattiveria dentro e non sbagliare l’approccio. Caldara? E' un grande professionista, arriva sempre 2-3 ore prima al campo ed è destinato a diventare uno dei più forti con Romagnoli: sta migliorando tantissimo, passare dalla difesa a 3 a quella a 4 non è facile ma sono sicuro che entrerà a pieno nei meccanismi della squadra".