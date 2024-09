Milan, Abraham: "Fiducia, coraggio e passione!"

AFP via Getty Images

, attaccante del, parla ai microfoni di DAZN dopo il derby vinto per 2-1 dai rossoneri contro l'Inter: "Siamo molto felici, sappiamo che loro sono una buona squadra ma oggi abbiamo giocato con fiducia, coraggio e passione. Dobbiamo continuare così. Era una partita molto importante per noi, adesso dobbiamo godercela e riposare. Sono arrivato da un momento complicato, io tornavo da un infortunio e oggi è arrivata una vittoria fondamentale".RETI: 10' Pulisic (M), 28' Dimarco (I), 89' Gabbia (M)INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni (82' Carlos Augusto); Dumfries (63' Darmian), Barella (74' Zielinski), Calhanoglu (63' Asllani), Mkhitaryan (63' Frattesi), Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

MILAN (4-4-2): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Pulisic (78' Okafor), Fofana, Reijnders, Leao (87' Chukwueze); Morata (78' Loftus-Cheek), Abraham (90'+2 Pavlovic). All. FonsecaARBITRO: Mariani.AMMONITI: 16' Mkhitaryan (I), 38' Fofana (M), 40' Calhanoglu (I), 88' Dimarco (I)