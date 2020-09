Il Milan chiude per Jens Petter Hauge. Il club rossonero, dopo aver trovato l'accordo con il giocatore, con l'agente dell'esterno offensivo oggi in città, ha trovato anche quello con il Bodo/Glimt. Nelle ultime ore Maldini e Massara avevano presentato una nuova offerta al rialzo, che ha convinto i norvegesi: tutto fatto, il classe '99 sarà un nuovo giocatore del Milan. Mancano solo visite e firma. E domani potrà diventare rossonero.



CONCORRENZA - La richiesta del club norvegese era di 6 milioni di euro, il Milan, dopo averne presentata una da 4, è arrivato fino a 5. Dopo settimane di scouting sotto traccia, dopo la grande prestazione a San Siro, il club rossonero ha deciso di accelerare, anche perché la concorrenza iniziava a farsi intensa, dallo United al City, passando per l'RB Lipsia, la più pericolosa. Il Milan aveva il sì di Hauge, ora ancora quello del Bodo/Glimt. Con Pioli che attende il suo nuovo esterno offensivo.