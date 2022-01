Theo Hernandez ha preso una decisione precisa e di cuore per il futuro. Ha scelto di continuare nel Milan, che gli ha dato fiducia più di tutti nella sua ancora giovane carriera. Nel club dove ha trovato in Paolo Maldini una guida e un amico pronto a criticare quando serve e a dispensare consigli per migliorare sempre di più. Il terzino della nazionale francese ha raggiunto un accordo totale per rinnovare fino al 2026 ( con opzione per un’altra stagione) con il Milan. Vuole realizzare quella di promessa fatta il primo giorno a Milanello: diventare il numero uno al mondo nel suo ruolo scrivendo nuove pagine di storia del club rossonero.







I DETTAGLI- Nei prossimi giorni giorni è atteso in Italia l’agente di Theo, Manolo Quilllon, per sistemare gli ultimissimi dettagli e iniziare la fase finale relativa alle firme sui contratti. L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nel giro di 7/10 giorni. Il Milan premia Hernandez con un adeguamento dell’ingaggio che passerà dagli attuali 1,5 milioni a 4 più bonus. Una buona notizia per Pioli che potrà contare ancora a lungo su uno dei giocatori più forti e rappresentativi della rosa.