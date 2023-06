Un'operazione fortemente indirizzata nella giornata di ieri e che oggi arriva alla sua definizione. Il "nuovo" Milan targato Furlani e Moncada conclude il suo primo colpo in entrata dopo aver chiuso la cessione al Newcastle di Sandro Tonali. Anche in queste ore il club rossonero ha lavorato a contatto con la dirigenza del Chelsea per l'acquisto del centrocampista classe '96 Ruben Loftus-Cheek per una cifra complessiva che si aggira sui 20 milioni di euro. Una parte fissa di circa 15 milioni e poi i tradizionali bonus relativia sia al rendimento individuale del calciatore e a quelli della sua prossima squadra per venire incontro alle richieste della società londinese, con cui il Milan sta discutendo anche del nazionale statunitense Christian Pulisic.



TUTTI I DETTAGLI - Raggiunta l'intesa totale per l'investimento su Loftus-Cheek, nelle prossime ore il Milan si metterà al lavoro per mettere a punto gli aspetti logistici per l'organizzazione del viaggio in Italia del calciatore inglese, che si potrà così sottoporre al classico iter delle visite mediche, di quelle per l'ottenimento dell'idoneità sportiva e successivamente potrà firmare il contratto che lo legherà per le prossime stagioni alla formazione rossonera. Loftus-Cheek si appresta a siglare un accordo quinquennale, quindi fino all'estate 2028, e percepirà un ingaggio prossimo ai 4 milioni di euro netti a stagione, che a bilancio peseranno poco di più sulle casse del club per effetto del Decreto Crescita.