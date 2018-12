La trattativa che potrebbe portare Fabio Borini allo Shenzen sta entrando nella fase calda. Come anticipato da calciomercato.com, l'agente del giocatore si trova a Hong Kong dove ha incontrato i dirigenti del club cinese. Nel summit è stato trovato l'accordo per un ricco triennale a più di 5 miloni a stagione.



MANCA INTESA TRA I CLUB - La parte più difficile della negoziazione è quella relativa alla cifra da elargire al Milan che per Borini chiede più di 10 milioni di euro. Perchè lo Shenzen dovrebbe pagare la medesima somma allo stato come tassa. Un ostacolo da superare, le parti sono al lavoro per trovare la giusta quadratura.